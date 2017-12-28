СМИ: Китай испытал баллистическую ракету с гиперзвуковым летательным аппаратом

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая в условиях секретности впервые провели два летных испытания новой баллистической ракеты, оснащенной гиперзвуковым глайдером.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на власти США.

Как заявляет американская разведка, в первом случае на ракету установили гиперзвуковой модуль. После отделения основной ступени аппарат пролетел 1 400 километров за 11 минут и поразил учебную цель с точностью до нескольких метров.

Новая ракета DF-17 создана специально для выведения гиперзвукового планирующего летательного аппарата (глайдера). Проведенные тестирования являются первыми в мире заданиями такого типа гиперзвукового глайдера, который применяет механизм оперативного запуска.

Как рассказал ИА «Политика Сегодня» военный эксперт, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов, сегодня разработками гиперзвукового оружия занимаются всего три державы. Это США, Китай и Россия.

Разработки РФ, по его словам, конкурентам не уступают. Это гиперзвуковые блоки «Циркон», которые могут поражать авианосцы на расстоянии около 400 километров. При этом маневренность гиперзвуковой боеголовки почти не оставляет шансов ее перехватить. Другой вид гиперзвукового оружия Россия создает на базе глайдеров, которые устанавливаются на ракету пятого поколения «Сармат».