Канада пообещала Киеву новую военную помощь в борьбе с Россией

Власти Канады расширят военную помощь Украине, столкнувшейся с «российской агрессией». Об этом заявил министр обороны североамериканской страны Харджит Саджан.

Саджан отметил, что допуск Киева на канадский рынок оружия стал начальным этапом сотрудничества между двумя государствами, пишет «Русская весна». По словам министра, в настоящее время он активно взаимодействует со своим украинским коллегой Степаном Полтораком. Стороны работают над дальнейшими шагами по предоставлению поддержки, сообщил Харджит Саджан.

Ранее Оттава одобрила поставки на Украину летального оружия. Эксперты предупредили, что это решение может привести к началу европейской войны.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Киев и страны Запада обвиняют Россию в прямой военной помощи ополченцам, противостоящим украинской армии. Москва эти утверждения опровергает как бездоказательные.