Армии Украины предрекли разгром после возобновления войны в Донбассе
28 декабря 2017, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе ждет разгром. Такое мнение высказал военный эксперт Яков Кедми, ранее возглавлявший израильскую спецслужбу «Натив».
Выступая в эфире «России 1», Кедми отметил, что украинская армия не способна справиться со своим противником. Согласно оценкам специалиста, подразделения народных республик Донбасса более боеспособны, чем ВСУ.
Эксперт добавил, что Соединенные Штаты и Евросоюз не советуют Киеву снова развязывать войну. Однако это может произойти вопреки желанию украинского руководства вследствие провокации со стороны националистических группировок.
Ранее сообщалось, что Украина подготовилась к «апокалиптическому удару» по Донбассу. В качестве возможной даты наступательной операции был назван январь 2018 года.