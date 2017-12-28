Тиллерсон заявил о плохих отношениях США с возрождающейся Россией

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что в настоящее время у Штатов плохие отношения с "возрождающейся" Россией. По словам американского министра иностранных дел, у США "по России у нас нет иллюзий относительно режима, с которым мы имеем дело".

Статья Рекса Тиллерсона опубликована в газете The New York Times.

"Сегодня у Соединенных Штатов плохие отношения с возрождающейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в наши выборы и в другие", — цитирует госсекретаря США интернет-издание Газета.ру.

Рекс Тиллерсон ранее в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил его вернуть российских наблюдателей в СЦКК в Донбассе.

Напомним, СЦКК - Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня был создан из офицеров Генштабов России и Украины по поручению российского и украинского президентов после минских соглашений. 18 декабря МИД РФ сообщил об отзыве российских наблюдателей из Донбасса.