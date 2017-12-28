Воюющие в Донбассе украинские силовики понесли крупные потери, после того как по ним был открыт снайперский огонь. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь министерства обороны страны Александр Мотузяник.

По словам Мотузяника, за последние сутки в зоне конфликта погиб один военнослужащий, пятеро получили ранения. Ополченцы обстреляли силовиков из снайперского и другого вида оружия, процитировала представителя украинской стороны «Русская весна».

В Донбассе в настоящее время действует «новогоднее перемирие», которое периодически нарушается. Ранее в четверг сообщалось о том, что украинские военные обстреляли пригород Горловки во время обмена пленными с ополчением Донецкой народной республики.