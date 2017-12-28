Во время обмена пленными ВСУ обстреливали пригород Горловки

Накануне Нового года, в среду, 28 декабря, состоялся второй этап обмена пленными между Донбассом и Украиной. По данным представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, ДНР представила для обмена с украинской стороной 58 человек. Патриарх Кирилл сообщил о готовности сторон провести обмен пленными в Донбассе

Но, как рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, одна из освобожденных, бывшая военнослужащая ВСУ, отказалась выезжать на территорию Украины. По словам Морозовой, прошедшая процедура все же не является обменом по минской формуле "всех на всех". 19 января 2018 года после заседания рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске обязательно будет подниматься вопрос о втором этапе обмена, потому что людей забрали не всех.

Еще омбудсмен отметила, что украинские власти не произвели должной процессуальной очистки пленных и не всем вернули документы.

В оперативном командовании ДНР сообщили, что во время проведения обмена пленными примерно в 10 километрах к востоку от места события украинские силовики открыли огонь по поселку Доломитное, расположенному в пригороде Горловки. Вооруженные силы ДНР продолжают соблюдать режим прекращения огня.

В ноябре президент России Владимир Путин пообещал лидеру украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктору Медведчуку сделать все от него зависящее по обмену пленными между ДНР и ЛНР с Украиной. Их встреча состоялась в Ново-Иерусалимском монастыре. Медведчук в присутствии патриарха Кирилла обратился к Путину с просьбой.