В Греции с 1 января будет введен туристический налог

Власти Греции вводят налог для туристов, с отдыхающих начнут взимать сбор с 1 января следующего года. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России. Заплатить можно будет при заселении или выезде из отеля.

Сумма налога зависит «от звездности отеля»: проживание в гостинице «пять звезд» будет стоить €4 за номер, в отеле «четыре звезды» — €3, в отеле «три звезды» — €1,5, в отелях более низкой категории — €0,5.

Так называемый туристический сбор является обязательным и те отдыхающие, которые не уплатили его, могут быть не допущены ко вселению в гостиничные номера.