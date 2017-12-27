В Бангладеш столкнулись два самолета Як-130

Авиакатастрофа с участием военных произошла в Бангладеш. Инцидент случился в южном округе Кокс-Базар. В полете столкнулись два учебно-боевых самолета Як-130. В результате аварии пострадавших нет.

Перед столкновением экипаж обоих самолетов успешно катапультировался. Событие зафиксировано в вечернее время суток. Причины аварии пока не разглашаются. После мощного удара в небе, на землю полетели останки самолетов, которые разрушились в процессе аварии. Возник пожар, который быстро потушили.