Опубликовано видео, как украинец дерется со свиньей на крыше фургона

В Киевской области на Украине автолюбители стали очевидцами необычного инцидента. В городе Белая Церковь мужчина, стоя на крыше грузового автомобиля, пытался поймать свинью.

Мужчина стоит на крыше грузового автомобиля и пытается тащить большую свинью за хвост. Местный житель намеревался не дать животному спрыгнуть вниз на проезжую часть. Попытки задержать его оказались неудачными. Животному удалось в итоге вырваться и спрыгнуть на дорогу, после чего свинья убежала.

Большинство зрителей уверены, что хряк должен был стать частью новогоднего стола, однако отказался мириться с предписанной ему судьбой.

Видео опубликовал портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.