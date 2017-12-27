Стали известны результаты обмена пленными между Киевом и ДНР

Самопровозглашенная Донецкая народная республика передала Украине 58 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в ДНР вернутся 165 человек. Обмен пленными происходил на территории ДНР недалеко от Горловки. Захарченко помиловал украинских пленных

Ранее было сказано, что Киев вернет 207 пленных, но не все, по словам представителей украинской стороны, захотели ехать обратно на "оккупированные территории", передает РИА Новости.

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что представителям Донецка пришлось отказаться от обговоренного места в нейтральной зоне и перейти на подготовленное Киевом, так как украинская сторона отказалась действовать в соответствии с договоренностями, об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле "всех на всех" - один из ключевых пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного 12 февраля 2015 года в Минске. Но год и два месяца обмен не проводился.