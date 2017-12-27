МВД Украины опубликовало видеоролик с рекламой биометрического контроля при въезде в страну. На видео процедура происходит на железной дороге. Соответствующий пост появился на официальной странице ведомства в Twitter. МИД РФ предупреждает о возможных проблемах у россиян при въезде на Украину

"Быстрая, приятная процедура — и вы уже на Украине!" — говорится в сообщении украинского МВД.

Биометрический контроль придется проходить гражданам 71 страны, из которых для украинской национальной безопасности якобы исходит угроза.