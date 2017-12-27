МВД Украины опубликовало видео "приятной процедуры" биометрического контроля
27 декабря 2017, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
МВД Украины опубликовало видеоролик с рекламой биометрического контроля при въезде в страну. На видео процедура происходит на железной дороге. Соответствующий пост появился на официальной странице ведомства в Twitter.
"Быстрая, приятная процедура — и вы уже на Украине!" — говорится в сообщении украинского МВД.
Биометрический контроль придется проходить гражданам 71 страны, из которых для украинской национальной безопасности якобы исходит угроза.