Барак Обама признался, что скучает по своей прежней работе

Бывший президент США Барак Обама сделал важное признание. По словам американского экс-лидера, он довольно часто скучает по своей прежней работе и по профессионалам, с которыми он сотрудничал.

Политик заметил, что у него была чудесная команда, которой ему сейчас очень не хватает. Он также заметил, что очень скучает по интенсивной ежедневной работе, которая приносит людям пользу.

Барак Обама, однако, заметил, что теперь он имеет возможность высыпаться и самостоятельно решать, что и когда делать в течение дня. Экс-президент добавил, что может проснуться и в течение 45 минут вести беседу со своей супругой Мишель, а затем долго сидеть за столом и завтракать, передает РИА "Новости".