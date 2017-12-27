Израильскую армию вооружат боевыми гаджетами

Солдаты израильской армии получат гаджеты, разработанные специально для вооруженных сил. «Боевые» смартфоны Shaked Fighting оснащены уникальными приложениями, которые необходимы для несения военной службы.

«Хотя в Shaked Fighting установлены специализированные приложения, солдаты смогут легко пользоваться ими, поскольку интерфейс и функциональность остаются на уровне привычных всем гаджетов», — рассказал СМИ представитель израильской армии. Военнослужащие легко смогут обмениваться информацией, которая будет серьезно защищена, использовать карты, цифровой компас и камеру.

Кроме того, гаджеты оснащены сложной системой распознавания «свой-чужой», что сводит практически на нет риск дружественного огня, пишут «Известия». Офицерский состав получит рюкзаки с аппаратурой связи и портативным противоударным и водонепроницаемым зарядным устройством.