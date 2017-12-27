Лавров: террористам в Сирии был нанесен решающий удар
27 декабря 2017, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 27 декабря, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал важное заявление. По словам дипломата, террористам, действующим на территории Сирии, был нанесен решающий удар.
Лавров подчеркнул сегодня, что основная борьба с боевиками террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России, уже позади, передает РИА "Новости".
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала аналогичное заявление. По словам британского политика группировка ИГ полностью разгромлена. Она добавила, что военные Соединенного Королевства осуществили не менее 1,6 тысячи ударов по целям террористов.