Лавров: террористам в Сирии был нанесен решающий удар

В среду, 27 декабря, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал важное заявление. По словам дипломата, террористам, действующим на территории Сирии, был нанесен решающий удар.

Лавров подчеркнул сегодня, что основная борьба с боевиками террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России, уже позади, передает РИА "Новости".

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала аналогичное заявление. По словам британского политика группировка ИГ полностью разгромлена. Она добавила, что военные Соединенного Королевства осуществили не менее 1,6 тысячи ударов по целям террористов.