Необычное явление в небе над Донбассом сняли на видео

Жители Донбасса сняли светящиеся облака. Фотографии и видеозаписи, на которых запечатлено необычное явление, были выложены очевидцами в социальных сетях.

Из публикаций интернет-пользователей следует, что облака пришли со стороны Станицы Луганской. По одной из версий, свечение в небе могло быть связано с запуском ракеты с полигона, находящегося на территории России. Также было выдвинуто предположение о том, что восток Украины посетили инопланетяне.

Ранее сообщалось, что на трассе в Кемеровской области авторегистратор снял на видео круглое пятно черного цвета, напоминающее НЛО. Объект несколько секунд провисел в небе, после чего резко пропал.