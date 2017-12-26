Три города США подали в суд на Пентагон

Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия 26 декабря подали иск в федеральный суд против министерства обороны США. Причина - не внесение военнослужащих, которым запрещено владеть оружием, в национальную систему проверок ФБР.

По мнению руководства городов, ведомство не удосуживается сообщать о том, что их непригодным к работе сотрудникам нельзя носить оружие, сообщает Associated Press. Именно это привело к тому, что бывший военнослужащий ВВС США приобрел мощную винтовку и убил 26 человек в церкви в Техасе 5 ноября. Неспособность уведомить об этом соответствующие органы приводит к массовым убийствам.

Напомним, в начале ноября мужчина открыл стрельбу в церкви в штате Техас (США) и был застрелен полицией. Инцидент произошел около 11.30 по местному времени в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спринг.

Стрелок Девин Келли, открывший огонь в церкви в Техасе, был уволен из ВВС США и подвергнут трибуналу. Мужчина имел самое низкое звание рядового авиации и был уволен со службы с порицанием.