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//В мире 13+

Три города США подали в суд на Пентагон

26 декабря 2017, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Три города США подали в суд на Пентагон

Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия 26 декабря подали иск в федеральный суд против министерства обороны США. Причина - не внесение военнослужащих, которым запрещено владеть оружием, в национальную систему проверок ФБР.

По мнению руководства городов, ведомство не удосуживается сообщать о том, что их непригодным к работе сотрудникам нельзя носить оружие, сообщает Associated Press. Именно это привело к тому, что бывший военнослужащий ВВС США приобрел мощную винтовку и убил 26 человек в церкви в Техасе 5 ноября. Неспособность уведомить об этом соответствующие органы приводит к массовым убийствам.

Напомним, в начале ноября мужчина открыл стрельбу в церкви в штате Техас (США) и был застрелен полицией. Инцидент произошел около 11.30 по местному времени в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спринг.

Стрелок Девин Келли, открывший огонь в церкви в Техасе, был уволен из ВВС США и подвергнут трибуналу. Мужчина имел самое низкое звание рядового авиации и был уволен со службы с порицанием.

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Три города США подали в суд на Пентагон

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Развод по-турецки: назови жену сестрой - и ты свободен

Муж, назвавший свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии (диянет) Турции. Они могут вновь пожениться, если развод у них первый.

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Глава компании-организатора ТЭФИ Майя Кобахидзе скончалась в Москве

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Синий снег напугал жителей Петербурга

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СМИ: актриса Зинаида Кириенко сломала ногу во время корпоратива

С популярной советской и российской актрисой Зинаидой Кириенко произошел несчастный случай во время предновогоднего корпоратива в ресторане. Она думала, что у нее вывих, а на самом деле сломала ногу.

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Житель Москвы обратился в кредитную организацию и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины. Он попросил оформить карту с лимитом 75 тысяч рублей. При этом мужчина был одет в женское платье.

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