Экс-сотрудник NASA накачал мышцы с помощью генной инженерии

Нарушив официальный запрет на проведение генетических экспериментов на живых человеческих особях, закреплённый законодательством США, американец ввёл в своё тело препарат, который существенно увеличил мышечную массу его руки.

Бывший сотрудник NASA и биохакер Джосайя Зейнер ввел в себя ген миостатин, позволяющий мышечной массе значительно вырастать за короткий промежуток времени. Биохимик считает, что с оборудованием для изменения ДНК может обращаться любой человек, даже не обладающий специальными знаниями, сообщает издание The Guardian.

Сейчас мужчина хочет узнать, удалось ли гену встроиться в клетки и насколько сильно модификация изменила вес мышцы. По словам Зейнера, его опыт направлен на показ того, что модификация человеческой ДНК не является весьма затратным и опасным процессом.