Развод по-турецки: назови жену сестрой - и ты свободен

Муж, назвавший свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии (диянет) Турции. Они могут вновь пожениться, если развод у них первый.

Ранее управление издало фетву о разводе, в которой предусматривалось, что супруги могут развестись с помощью сообщения по телефону, электронной почте или факсу. Супруг должен три раза произнести или написать слово talak ("развод" по-арабски).

Диянет был учрежден на основе 136-й статьи Конституции Турции 1924 года. Этот орган занимается просветительской деятельностью и вопросами ислама. Кроме того, в функциях Диянета — содержание турецких святынь и уход за ними.