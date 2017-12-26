Эксперты назвали самые ненужные изобретения 2017 года

Эксперты составили список самых бесполезных изобретений, которые были представлены компаниями в уходящем 2017 году. Первой в списке идет особо ненужная соковыжималка Juicero, причем совсем не дешевая.

Ее стоимость 400 долларов. Она позволяет эффективно выжимать жидкость из пакетов с фруктовым пюре, которые идут в наборе.

Стартап Bodega предложил установить автоматы с различными товарами прямо у дома. Ничего инновационного в этом не нашли, сообщает Gizmodo.

Дальше следует устройство, которое якобы помогает бороться со стрессом на работе. На самом деле это просто палатка, которую предлагают установить в офисе.

Есть в списке шкаф, который называют «облачным» хранилищем для вещей - услуга по сбору, хранению и доставке вещей, без посещения самим владельцем хранилища; чайник для заваривания идеального чая - специально упакованный чай для этого прибора стоил от 1 до 6 долларов (на эту сумму можно купить огромное количество пачек отличного чая). Неудивительно, что в настоящий момент проект закрылся. И автобусный проект Lyft Shuttle. Что в нем нового изобретено - непонятно, так как он ничем не отличается от обычного городского транспорта.