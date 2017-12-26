В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект «О коллаборационизме». Эксперты предрекли, что в случае его одобрения на востоке страны будут сформированы гигантские гетто, в которые загонят сотни тысяч человек.

Киев не намерен реинтегрировать Донбасс, он, напротив, всячески выталкивает регион из состава Украины. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.









Дипломат напомнил, что минские соглашения, подписанные представителями украинской власти, предусматривают предоставление Донбассу особого статуса. Однако киевские чиновники никаких действий в этом направлении не предпринимают. Наоборот, они используют все доступные им способы, чтобы заставить капитулировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Среди методов, задействованных украинской стороной, встречаются откровенно циничные и жестокие, отметил Карасин. Так, жителей ДНР и ЛНР лишают социальных и пенсионных выплат, обеспечения водой и электроэнергией.

Данное заявление замглавы российского МИД прозвучало на фоне сообщения о том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма». Цель инициативы – наказать украинцев, сотрудничавших с Россией, которую в Киеве называют «оккупантом», и республиками Донбасса.









По словам соавтора документа Сергея Высоцкого из «Народного фронта», люди, которые «радостно встречали захватчиков», должны быть лишены возможности влиять на жизнь украинского государства. Парламентарий высказался за скорейшее принятие закона. Высоцкий считает, что для этого не нужно ждать возвращения мятежных территорий под контроль Киева.

Законопроект, подготовленный депутатами Рады, носит откровенно нацистский характер, считает российский журналист Андрей Бабицкий. В своем материале, опубликованном порталом Life, он предсказал, что в случае принятия документа в стране произойдет массовая сегрегация. В Донбассе будут сформированы гигантские гетто, жителями которых станут сотни тысяч граждан, пораженных в правах.









В Киеве продолжают успешно возрождать традиции Третьего рейха, резюмировал Бабицкий. По мнению журналиста, в этом и заключается смысл евроинтеграции, курс на которую провозгласили власти Украины.