Захарченко помиловал украинских пленных

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что подписал документ о помиловании пленных, которые содержатся на территории ДНР и готовятся к передаче Киеву.

Захарченко сообщил, что по предварительным договоренностям с киевской стороной процедура обмена пленными состоится в среду в 13:00. Место проведения обмена пока держится в тайне. При обмене пленными будут присутствовать представители Украинской православной церкви Московского патриархата и Русской православной церкви.

В ходе обмена в ДНР должны вернуться 306 удерживаемых на Украине сторонников самопровозглашенных республик Донбасса в обмен на 76 граждан Украины.