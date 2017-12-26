Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал громкое заявление. Во вторник, 26 декабря, политика на допрос вызвал следователь Службы безопасности Украины.

Саакашвили попросили предоставить образец голоса, в ответ на что оппозиционер пообещал спеть песню, которая надолго запомнится, передает РИА "Новости". Экс-губернатор Одесской области недоумевает, почему звук его голоса не запросили в Организации Объединенных Наций или у Белого дома. Он также поинтересовался, какую запись ставил в Верховной раде Генпрокурор Украины Юрий Луценко, если ни у кого нет образцов.

Отметим, что Саакашвили не явился на допрос в СБУ, поскольку считает, что в повестке содержатся нарушения.