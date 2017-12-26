Министр финансов США получил весьма нестандартный "подарок" от американского народа. Согласно последней информации, Стивену Мнучину презентовали коробку с далеко не самой приятной субстанцией.

Команде саперов пришлось в течение нескольких часов изучать полученную емкость. Кроме того, чтобы обезопасить людей были перекрыты несколько прилегающих улиц. Впоследствии оказалось, что в коробке находится конский навоз, передает портал "Свободная пресса".

Позже человек, приславший "презент", был допрошен. Мужчина не стал отрицать, что действительно отправил министру финансов эту субстанцию и заявил, что его действие было всего лишь актом "политического театра".