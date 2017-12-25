Патриарх Кирилл сообщил о готовности сторон провести обмен пленными в Донбассе

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сообщил сегодня о готовности Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) провести обмен между пленными в Донбассе.

По словам главы РПЦ, сегодня в Свято-Даниловом монастыре в Москве завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между ДНР и ЛНР и Украиной.

Патриарх Кирилл провел миротворческую встречу, в том числе, с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Леонидом Пасечником. Захарченко уточнил, что обмен пройдет 27 декабря, - передает ТАСС.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что в списки не вошли все пленники. Он выразил надежду, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу.

Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле "всех на всех" - один из ключевых пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного 12 февраля 2015 года в Минске. Но год и два месяца обмен не проводился.

В середине ноября украинский политик, лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать в проведении обмена. По словам Медведчука, Украина готова до новогодних праздников освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение ДНР и ЛНР 74 человек.

Владимир Путин пообещал сделать все от него зависящее по обмену пленными между ДНР и ЛНР с Украиной.