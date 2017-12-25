Украинские силовики сорвали «новогоднее перемирие», заключенное в зоне конфликта в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Как сообщил Басурин, в первые же сутки после заключения соглашения о прекращении огня противник выпустил в направлении четырех населенных пунктов ДНР десять мин. Кроме того, при обстрелах были задействованы БМП и гранатометы. Представитель самопровозглашенного государства объяснил данный инцидент тем, что националистические добровольческие батальоны, воюющие в Донбассе, вышли из-под контроля командования.

«Новогоднее перемирие» на востоке Украины начало действовать в минувшую субботу. Стороны договорились, что оно будет бессрочным, отмечает «Русская весна».

Ранее в СМИ появилась информация об «апокалиптическом ударе», который приготовились нанести Вооруженные силы Украины в Донбассе. В качестве возможной даты начала наступательной операции был назван январь 2018 года.