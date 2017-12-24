Пётр Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством

Украинский лидер Пётр Порошенко поздравил жителей страны с католическим Рождеством, которое в этом году впервые отмечается на Украине как официальный праздник. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В обращении к украинцам Порошенко сообщил, что будет два раза отмечать Рождество. Он также назвал Украину "уникальной своей веротерпимостью" страной, в которой живут представители православия, католичества, протестантизма, ислама, иудаизма.

Порошенко добавил, что никто не посягает на давнюю добрую традицию праздновать Рождество 7 января, которая "почитается и уважается". Он пожелал украинцам "теплого Рождества, веселых праздников, жизни — счастливой и долгой".

В ноябре Верховная рада Украины объявила, что католическое Рождество объявлено в стране официальным выходным. Это решение было поддержано 238 парламентариями.