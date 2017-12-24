Более 100 туристов застряли во Французских Альпах из-за поломки подъемника

Сотни лыжников оказались заблокированными на канатной дороге во французских Альпах из-за поломки подъемника. Чрезвычайное происшествие произошло на станции Шамрусс в департаменте Изер.

Туристы были эвакуированы при помощи вертолётов. «Эвакуация завершена», — сказал директор туристического центра горнолыжного курорта Франк Лекутр, передает BFMTV. Пострадавших, к счастью, нет. В спасении горнолыжников были задействованы два вертолета местного отделения службы гражданской обороны. Причины поломки подъемника пока не известны.