Интерпол прокомментировал проверку Яценюка в аэропорту Женевы

Глава украинского бюро Интерпола Василий Неволя заявил, что ситуация с проверкой экс-премьера Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы не связана с поручениями Интерпола или необходимостью задержания политика.

По его словам, это была обычная процедура паспортного контроля, после чего Яценюку разрешили пройти границу. Это никак не связано с наличием какой-либо информации в базах данных Интерпола о бывшем премьере, отметил Неволя, сообщает РИА Новости.

Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Женевы. Его пресс-секретарь связала инцидент с обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне.