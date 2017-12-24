Министру финансов США преподнесли ящик навоза на Рождество

Неизвестный отправил министру финансов США Стивенe Мнучинe посылку с конским навозом. Подарочную коробку с подписью «От американского народа» оставили рядом с домом соседей Мнучина в Лос-Анджелесе.

Подозрительная бандероль была завернута в подарочную упаковку. На место вызвали полицейских и саперов. Учитывая личность адресата, была также задействована Секретная служба США. После обследования подарок распаковали, обнаружив там навоз и рождественскую открытку. Правоохранители определили, что бандероль не представляет угрозы.