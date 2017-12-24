При въезде на родину из ЕС украинцы стоят часами

На границе Украины и ЕС наблюдаются многокилометровые очереди. Основная часть автомобилей направляется на украинскую территорию. Пробки связывают с новогодними праздниками, граждане Незалежной едут домой отмечать.

Отмечается, пики заторов со стороны Польши и Словакии достигают в длину 900 автомобилей. Как сообщает пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пограничники пытаются предпринять все меры, чтобы ускорить прохождение контроля на КПП, передает РИА Новости.