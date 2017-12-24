Мощный взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы среди мирных жителей

В воскресенье, 24 декабря, в Афганистане прогремел мощный взрыв. Согласно последней информации, происшествие случилось в провинции Гильменд, расположенной в южной части страны.

Уточняется, что сработало самодельное взрывное устройство, вследствие чего погибли не менее семи местных жителей. Как сообщает сегодня агентство Khaama Press, ссылаясь на данные властей, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

Уточняется, что по дороге двигалось транспортное средство с гражданами, которое случайно задело мину, лежавшую на асфальте. Пока ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна организация.