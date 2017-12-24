Новый объект, напоминающий подлодку "Сан-Хуан", исследуют российские эксперты
24 декабря 2017, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
У берегов Аргентины обнаружен объект, напоминающий исчезнувшую 15 ноября подводную лодку "Сан-Хуан". В настоящий момент исследованием находки занимается российский необитаемый подводный аппарат "Пантера Плюс".
В заявлении ВМС Аргентины уточняется, что объект ранее заметил эсминец "Саранди". Подчеркивается также, что судно ВМС России "Янтарь" сейчас также направляется в зону поисков подлодки, предполагается, что оно присоединится к остальным участникам операции завтра, передает РИА "Новости". Ранее корабль прибыл в Монтевидео, чтобы пополнить необходимые запасы.
В настоящий момент погодные условия в стране позволяют активно разыскивать затонувшую субмарину.