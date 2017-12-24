Самый большой в мире самолет-амфибия совершил первый полет в Китае

Сегодня состоялся первый тестовый полет самого крупного в мире китайского самолета-амфибии АG600. Данный летательный аппарат, согласно последним данным, был создан для тушения серьезных пожаров.

Уточняется, что самолет с четырьмя членами экипажа на борту в общей сложности провел в воздухе 64 минуты. Максимальная высота, набранная пилотом, составила 3 тысячи метров, сообщает телеканал CCTV. Эксперты проверили ключевые летные характеристики воздушного судна.

Подчеркивается, что самолет-амфибия может всего за 20 секунд набрать на борт 12 тонн воды. Максимальная дальность полета аппарата достигает 4,5 тысячи километров.