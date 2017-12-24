Используя метод из мультсериала «Симпсоны» полиция графства Саут-Йоркшир (Англия) арестовала 21 преступника. Полицейские отправили по предположительным адресам скрывающихся преступников рекламные листовки от поддельной фирмы с предложением получить бесплатный рождественский подарок. Если те соглашались, им надо было лишь указать место и дату доставки.

В итоге к обвиняемым в грабежах, нападениях и иных правонарушениях вместо курьеров приехали представили органов правопорядка. Издание отмечает, что похожий прием использовал шеф полиции Виггам мультсериала «Симпсоны», пригласив преступников на раздачу бесплатных моторных лодок.

Непонятно, то ли английские полисмены так любят «Симпсонов» и берут на вооружение хорошие идеи из мультфильма, то ли решение было найдено самостоятельно. В любом случае, находчивость стражей порядка заслуживает аплодисментов, — резюмирует газета The Independent.