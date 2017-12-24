Скандал в руководстве конкурса «Мисс Америка» закончился отставкой

Руководство конкурса «Мисс Америка» подает в отставку, сообщается в Twitter Miss America Organization. Поводом для такого решения стала скандальная переписка исполнительного директора Сэма Хаскелла с членами совета директоров и некоторыми американскими журналистами.

В течение нескольких лет в общении по электронной почте Хаскелл позволял себе уничижительные высказывания и грубые шутки в отношении победительниц и участниц конкурса. В частности, он говорил, что «у 80% победителей нет стиля, никаких знаний и модельных данных для успеха». Нелицеприятные замечания были сделаны и в адрес бывших победительниц конкурса.

В организации уточнили, что Сэм Хаскелл покидает свой пост в ближайшее время, а председатель совета директоров Уайндер сохранит членство в совете в течение 90 дней, чтобы постепенно передать полномочия преемнику.