Суд в США принял решение частично снять запрет Трампа на въезд беженцев в страну

В минувшую субботу, 23 декабря, суд в США принял решение частично отменить указ президента страны Дональда Трампа. Речь идет о запрете на въезд беженцев из стран с большим количеством мусульман в Штаты.

В постановлении судьи Джеймса Робарта из Сиэтла подчеркивается, что в ходе проведения тщательного анализа было решено удовлетворить требования истцов, которыми являются Американский союз гражданских свобод, а также Служба еврейских семей.

Как уточняет РИА "Новости", первая организация выступала за уроженца Сомали, который хочет перевезти свою семью на территорию США. Вторая же представляет интересы двух выходцев из Ирака, работавших ранее в американской армии, а также родившейся в Египте женщины-трансгендера.

Суд частично отменил указ Дональда Трампа, однако отметил, что исключением будут считаться беженцы, которым не удастся подтвердить связи или родство с людьми или структурами, находящимися на территории Америки.





