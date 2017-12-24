Канцлер Австрии: переговоры о вступлении Турции в ЕС следовало бы прекратить

Австрийский канцлер Себастьян Курц сделал резонансное заявление по Турции. Политик убежден, что данная страна не может стать членом Европейского Союза из-за политики, которую проводят ее власти.

По мнению Курца в Турции распространены нарушения ключевых прав и свобод человека. Канцлер Австрии подчеркнул, что не намерен молча принять то, что Евросоюз смотрит на подобные действия, однако предпочитает делать вид, что все в порядке. В интервью изданию Bild am Sonntag Себастьян Курц добавил, что переговоры о вступлении Турции в ЕС следовало бы прекратить.

Политик также уточнил, что турецкая сторона постоянно пытается повлиять на свои сообщества в некоторых европейских государствах, в частности в Германии и Австрии, чтобы не допустить интеграцию граждан.





