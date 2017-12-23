Видео, как жители захваченных в Донбассе сел начинают бунтовать против ВСУ

В Сети обнародовано видео из недавно захваченного ВСУ села под Горловкой в так называемой «серой зоне» самопровозглашенной ДНР. Простые граждане вышли на улицы и высказались против нового режима. ОБСЕ заявляет о резком ухудшении ситуации в Донбассе

Они заявили, что до прихода украинских защитников им жилось спокойнее.

«До этого было всё нормально. Прошла неделя, стало только хуже. Так может вы бы нас лучше не освобождали?», - задают вопрос жители села.

После оккупации сел силовиками национальной армии появились сообщения о бесчинствах солдат, нарушениях свободы жителей Гладосово и Травневого (Металлист).

Ранее сообщалось, что как минимум одиннадцать домостроений и два газопровода повреждены в результате обстрелов украинской артиллерией Горловки. Об этом заявили власти ДНР, которые контролируют город.