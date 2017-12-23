Видео, как жители захваченных в Донбассе сел начинают бунтовать против ВСУ
23 декабря 2017, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети обнародовано видео из недавно захваченного ВСУ села под Горловкой в так называемой «серой зоне» самопровозглашенной ДНР. Простые граждане вышли на улицы и высказались против нового режима.
Они заявили, что до прихода украинских защитников им жилось спокойнее.
«До этого было всё нормально. Прошла неделя, стало только хуже. Так может вы бы нас лучше не освобождали?», - задают вопрос жители села.
После оккупации сел силовиками национальной армии появились сообщения о бесчинствах солдат, нарушениях свободы жителей Гладосово и Травневого (Металлист).
Ранее сообщалось, что как минимум одиннадцать домостроений и два газопровода повреждены в результате обстрелов украинской артиллерией Горловки. Об этом заявили власти ДНР, которые контролируют город.