Украинские силовики обстреляли в Донбассе Докучаевск и Спартак

Представители оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в субботу, 23 декабря, вечером сообщили о том, что украинские Вооруженные силы, несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения огня, продолжает усиливать огневое воздействие вдоль линии соприкосновения.

По данным ДНР, украинские военные усилили обстрелы прифронтовых территорий ДНР, под огонь попали Докучаевск и северный пригород Донецка. Украинские военные вели прицельный огонь из БМП по гражданским объектам инфраструктуры в районе Докучаевска и села Спартак.

Обстрелы продолжаются. Информация о пострадавших и разрушениях уточняются. В оборонном ведомстве ДНР уточнили, что, несмотря на достигнутые договоренности по соблюдению режима прекращения огня, подразделения украинской армии уже прошлой ночью подвергли обстрелу район Ясиноватой, применив стрелковое оружие и автоматические гранатометы. В районе поселка Гольмовский под Горловкой отмечено применение противником минометов различного калибра.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко рассказал, что в районе населённого пункта Ольховое Станично-Луганского района украиские силовики разместила позиции двух 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан". По данным разведки ЛНР, в восьми километрах от линии боевого соприкосновения на южной окраине населенного пункта Муратово Новоайдарского района также выявлены четыре противотанковых пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 миллиметров.