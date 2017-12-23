Арсений Яценюк был задержан в аэропорту Женевы

Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Женевы. Его пресс-секретарь связала инцидент с обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне.

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российских следователей, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — написала спикер Яценюка в Facebook, добавив, что причиной задержания стало то, что бывшего украинского премьера обвиняют в участии в войне в Чечне на стороне чеченских боевиков.

Через десять минут Яценюка отпустили, предупредив, что подобная процедура возможна и при вылете.

Как сообщалось, Россия направила в Интерпол запрос об объявлении в международный розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Предполагается, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который ранее был заочно арестован российским судом и объявлен в розыск, участвовал в убийствах россиян в Чечне - у Следственного Комитета России есть тому доказательства.