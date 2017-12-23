Мальчик-аутист спел в британском супермаркете и покорил соцсети

Видео с ребенком-аутистом, который исполнил песню в супермаркете, набрало за десять дней миллион просмотров на Facebook. Запись сделала мать мальчика, а в Сеть выложила ее сестра.

Маленький певец не верил ни в себя, ни в свои таланты. После того, как послушал свой голос со стороны, ему это понравилось. Тем более большинство комментариев под видеозаписью были ободряющими и хвалебными.

Десятилетний Калум Кортни, проживающий в британском графстве Эссекс, страдает высокофункциональным аутизмом. Это значит, что он не всегда может почувствовать границы в общении с людьми и ему довольно сложно поддерживать дружеские отношения, но при этом он не боится выступать перед большим количеством народа.