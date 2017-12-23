Видео, как панда, рухнув с дерева, испугала своих родственников

Сотрудники заповедника в китайском городе Чэнду ведут видеозапись жизни панд и выкладывают наиболее забавные ролики в интернет. Из последних - как панда прервала любовные утехи пары сородичей. Опубликовано видео общительного пингвина из Новой Зеландии

Поскольку бамбуковые медведи существа незлобные, никакого скандала не случилось. Все вместе они стали играть с ветками.

Ранее сообщалось, что самая старая панда на планете по кличке Басы скончалась в Китае на 38-м году жизни. Согласно последней информации источника, животному в пересчете на человеческий возраст было уже более ста лет.