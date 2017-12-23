Зоопарки Дании просят приносить домашних животных для кормления львов
23 декабря 2017, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]
Два датских зоопарка, Копенгагенский, а также Гивскудский, принимают от местных жителей домашних животных, которые потом пойдут на корм хищникам. Об этом сообщает датский телеканал TV2.
Присутствие детей при трапезе львов и тигров только приветствуется.
Зоопарки заявили, что принимают морских свинок и кроликов, так как именно этими животными в естественной среде могут питаться тигры, львы и волки. При этом приводятся слова сотрудницы зоопарка, которая утверждает, что хищники веселятся, когда прокусывают живую плоть с мехом, который забавно щекочет нос.
У посетителей есть возможность понаблюдать, как хищник расправится со своим «рационом». По словам руководителя Гивскудского зоопарка, это позволяет быть честными с детьми и не рассказывать им истории о кроличьем рае, куда их питомец якобы попадает после смерти.