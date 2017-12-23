Опубликовано видео общительного пингвина из Новой Зеландии

В Новой Зеландии невероятно обаятельный и дружелюбный толстоклювый пингвин "подружился" с прохожими.

На кадрах видно, как он подходит к каждому прохожему, они с ним фотографируются и пытаются его потрогать.

Малыш совершенно не боится людей, и охотно фотографируется. По словам местного полицейского, пингвин нередко появляется в этом районе и играет за домами. Иногда он заходит в гости к людям и стучит клювом в дверь — так он сообщает им, что не прочь перекусить. А ещё, рассказал страж порядка, птица часто навещает мальчишку, больного церебральным параличом.