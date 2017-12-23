Трамп о новых санкциях против КНДР: мир не хочет смерти

Американский лидер Дональд Трамп высказался о решении Совета безопасности ООН ужесточить санкции в отношении Северной Кореи. Свое мнение политик выразил на страничке в социальной сети Twitter.

Президент США написал, что Совбез Организации Объединенных Наций единодушно проголосовал за принятие новых ограничений против КНДР, хотя планета "хочет мира". Как уточняет портал Газета.Ru, по мнению Дональда Трампа мир не желает смерти.

Ранее подобное решение СБ ООН было названо постоянным представителем Штатов при организации Никки Хейли "беспрецедентным ответом".