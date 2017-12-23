Косачёв: поставки США летального оружия Украине грозят войной

Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачёв высказался, чем грозят поставки США летального оружия Украине - войной. По словам российского политика, Украину никто атаковать не собирается.

США будут поставлять Украине смертоносное оружие: за винтовками очередь дошла теперь и до противотанковых ракетных комплексов. "То, о чем так долго мечтали Маккейн и прочие американские ястребы, свершилось", - полагает Косачёв. Политик подчеркнул: "Нынешнее решение Вашингтона - увы, в очередной раз в пользу войны, а не мира".

Как он считает, военные последствия решения США о поставках Украине летального оружия "должны оценивать военные специалисты". "Но у этого решения (это я уже точно как политик утверждаю) есть очевидный, неприкрытый и даже артикулированный политический подтекст", - пишет Косачёв в "Фейсбуке".

"Раз Украине надо помогать обороняться, следовательно - на неё напали. И это уже про Юго-Восток, который с подачи Киева американцы упорно считают привнесённым извне конфликтом (или, скорее, это Киёв с подачи Вашингтона так считает). Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет - пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками", - объяснил сенатор.

"Ложная (точнее, извращённая) интерпретация ситуации на Юго-Востоке держит в заложниках русофобских амбиций Киева и Вашингтона миллионы людей, ждущих от политиков мира, а не войны ", - подчеркнул Косачёв.

По данным агентства Associated Press, которое ссылается на свои источники, в США принято решение направить на Украину противотанковые комплексы Javelin.