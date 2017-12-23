МИД: Россия готова к совместной работе с США по Афганистану

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что РФ готова к работе с Соединенными Штатами Америки по Афганистану. Москва, по его словам, поддерживает по этой теме постоянный контакт со спецпредставителем страны Элис Уэллс.

Кабулов подчеркнул, что в рамках последней "прямой линии" президент России Владимир Путин отметил, что взаимодействие по Афганистану является тем самым направлением, где следует сотрудничать с США. Он также уточнил, что отнюдь не российская сторона ранее приостановила весьма эффективную совместную работу – данный выбор был сделан американцами, передает РИА "Новости".

Кроме того, отмечается, что Элис Уэллс было направлено приглашение от российского Министерства иностранных дел посетить РФ в любое время, однако пока точных дат нет.