Опубликовано видео, как НЛО уничтожает следы своего присутствия

В Интернете опубликовано видео, на котором видно, как НЛО заметает следы, появившиеся в результате его прибытия на Землю. Летательный аппарат буквально стирает облако, возникшее из-за его деятельности. Жители США наблюдали за несколькими НЛО в фиолетовом свечении

НЛО выглядел как светящийся шарик. Когда он приближался к облаку и останавливался, облака испарялись буквально на глазах, оставляя чистое небо. Когда небосвод стал полностью чистым, НЛО испарился.

Видеоролик был отснят еще в октябре, но загрузили в Сеть его 17 ноября этого года. Где именно заснято необычное явление - не сообщается.