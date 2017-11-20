Опубликовано видео, как НЛО уничтожает следы своего присутствия
20 ноября 2017, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Интернете опубликовано видео, на котором видно, как НЛО заметает следы, появившиеся в результате его прибытия на Землю. Летательный аппарат буквально стирает облако, возникшее из-за его деятельности.
НЛО выглядел как светящийся шарик. Когда он приближался к облаку и останавливался, облака испарялись буквально на глазах, оставляя чистое небо. Когда небосвод стал полностью чистым, НЛО испарился.
Видеоролик был отснят еще в октябре, но загрузили в Сеть его 17 ноября этого года. Где именно заснято необычное явление - не сообщается.