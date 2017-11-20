Министр внутренних дел ЛНР отправлен в отставку

Глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий подписал указ об отстранении от должности министра внутренних дел Игоря Корнета в связи с тем, что в отношении бывшего министра было возбуждено уголовное дело.

Народный совет республики обратился к главе ЛНР Игорю Плотницкому с ходатайством о том, чтобы на пост руководителя МВД был временно назначен Владимир Чертков, и.о. замминистра, начальник криминальной полиции МВД ЛНР.

Ранее генеральный прокурор самопровозглашенной Луганской народной республики Заур Исмаилов подал в отставку по собственному желанию.





