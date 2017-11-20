Аргентинская подлодка погибла - считают эксперты

По мнению российских экспертов, подводная лодка военно-морских сил Аргентины "Сан-Хуан", вероятно, погибла.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев высказал мнение, что можно надеяться на лучшее, но если столько дней экипаж не выходит на связь, судя по опыту, произошла беда. "Мы можем только сопереживать аргентинским гражданам, особенно морякам, членам семей подводников", - цитирует Ненашева РИА Новости.

Судно ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестало выходить на связь 15 ноября.

Дизель-электрическая субмарина направлялась из южного порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны. Подлодка пропала в районе залива Сан-Хорхе примерно в 240 морских милях от берега. На поиски подлодки отправились военные корабли ВМС страны и один чилийский самолет.

НАСА направило на помощи в поиске субмарины исследовательский самолет P-3 Orion, предназначенный для изучения Антарктиды.